Nordwind запустит прямые рейсы Нижневартовск — Сухум с 22 сентября

Авиакомпания Nordwind с 22 сентября запускает прямые рейсы из Нижневартовска в Сухум. Новое направление заменит часть отменяемых перелетов в Сочи, сообщает «Стройкомплекс Югры». Первый рейс из Сухума в Нижневартовск запланирован на 21 сентября, в обратном направлении — на 22 сентября. Изменения затронут летнюю полетную программу перевозчика в период с 18 сентября по 24 октября.

Пассажиры отмененных рейсов могут оформить вынужденный возврат стоимости билета или переоформить перелет на ближайшую доступную дату. Для маршрутов из Нижневартовска перевозчик предлагает Сухум в качестве альтернативы Сочи. Возврат или изменение билета можно оформить по месту его покупки. Пассажирам с билетами на ближайшие даты рекомендуют заранее проверить статус рейса и условия перевозки.

Судя по сайту авиакомпании, стоимость билета из Нижневартовска в столицу Абхазии составляет 6,5 тысяч рублей, а обратно — 14,5 тысяч рублей.

Ранее прямое авиасообщение с Сухумом появилось у Ханты-Мансийска — рейсы по этому направлению запустила авиакомпания «РусЛайн». Теперь маршрут в Абхазию появится и у Нижневартовска.