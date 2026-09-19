У ЖК «Возрождение» в Сургуте появятся новая дорога и сквер

У ЖК «Возрождение» в Сургуте сняли дорожные плиты, что вызвало вопросы у местных жителей. Ситуацию прокомментировал депутат Думы города Алексей Кучин после разговора с застройщиком и департаментом городского хозяйства.

По словам депутата, плиты демонтировали по инициативе администрации Сургута. Их планируют использовать в другом месте.

На месте существующего съезда застройщик должен построить дорогу с тротуаром. Она будет вести к новому детскому саду и жилому дому. Как отметил Кучин, застройщик заверил, что дорога не будет использоваться строительной техникой. Водоемы рядом с участком и переток между ними планируют сохранить. Кроме того, городские власти должны укрепить спуск, чтобы защитить его от подмывания, и убрать оставшиеся фрагменты плит.

Еще одно изменение коснется территории вдоль водоемов. В низине планируют обустроить сквер. Его проект обещают представить для обсуждения в ближайшие недели.