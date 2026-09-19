За август цены в Югре снизились на 0,18%

В Югре в августе 2026 года цены снизились на 0,18% по сравнению с июлем. При этом годовая инфляция ускорилась и достигла 6,24%, передает Банк России со ссылкой на данные Росстата.

Заметнее всего за месяц подешевели продукты. Снизились цены на некоторые овощи и фрукты, яйца и сыр. Дешевле стали и отдельные непродовольственные товары, в том числе топливо. Услуги, напротив, немного подорожали. Одной из причин стал высокий спрос на зарубежные поездки.

В целом по России годовая инфляция в августе составила 6,33% против 5,98% в июле. Таким образом, в Югре этот показатель остается немного ниже общероссийского.