В Тюменской области на выборах работают семь наблюдателей из пяти стран

Семь иностранных наблюдателей работают в Тюменской области во время трехдневного голосования 18-20 сентября. Они представляют Австрию, Аргентину, Армению, Индию и Сербию, сообщает «Тюменская линия» со ссылкой на информационный центр правительства региона. После начала голосования представители иностранных делегаций поделились своими впечатлениями от организации избирательного процесса.

Судья Избирательного суда первой инстанции провинции Огненной Земли, Антарктиды и островов Южной Атлантики в Аргентине Мариэль Занини обратила внимание на организацию голосования. «Сравнивая их с процессами, которые проходят в нашей стране, я обратила внимание на организованность процесса. Все проходит прекрасно, я осталась под впечатлением», — сказала она.

Бывший депутат Палаты депутатов провинции Буэнос-Айрес, советник по институциональным отношениям и сотрудничеству педагогического университета UNIPE Хуан Карлос Хуарес выделил пунктуальность, отношение избирателей и уровень контроля. «Я работаю в организации, которая занимается наблюдением за прозрачностью выборов. Есть три вещи, которые меня впечатлили. Первая – пунктуальность, вторая – радость, с которой граждане приходят голосовать, и третья – большой уровень контроля. Такая организация процесса заслуживает уважения», — сказал гость.

Независимый политический обозреватель из Австрии Ульрике Рейснер среди особенностей процесса отметила организацию, контроль и работу молодых волонтеров. Директор Центра геополитических исследований Сербии Драгана Трифкович также положительно оценила увиденную организацию голосования и отметила, что, по ее впечатлению, люди проявляют интерес к выборам.

Представитель Индии Чандрашекхар Прабхакар Вазе обратил внимание на масштаб голосования и систему наблюдения. «То, что я увидел здесь – крайне хорошо организованный процесс. Уже в восемь утра люди стояли в очереди. Меня впечатлили масштаб, система наблюдения, а также поддержка прозрачности», — отметил представитель Индии.