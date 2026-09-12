В России ожидают аномально теплую и влажную зиму

На большей части территории России предстоящая зима может оказаться аномально теплой и влажной. Средняя температура способна превысить климатическую норму на 3-4 градуса, сообщает lenta.ru со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.

По прогнозу синоптика, сильнее всего потепление будет заметно в Центральной России и южных регионах. Максимальное отклонение от климатических значений ожидается в феврале. При этом январь может оказаться особенно влажным: количество осадков, по оценке специалиста, способно превысить норму на 30-40%.

Причиной такого сценария Тишковец назвал Эль-Ниньо — потепление вод в центральной и восточной частях экваториального Тихого океана. Синоптик предупредил, что зимой возможны оттепели, обильные снегопады, снежные бури, туманы и гололед. Резкие изменения погоды могут создавать сложности для наземного транспорта и авиасообщения.