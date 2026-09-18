В Сквере Журналиста в Сургуте усилили ограждение проседающей плитки

В Сквере Журналиста в Сургуте участок, где проседает тротуарная плитка, огородили металлическими листами. Это заметили корреспонденты СИА-ПРЕСС.

На фотографиях видно, что прежние металлические ограждения заменили на более высокое и сплошное ограждение из профилированных листов.

Напоминаем, что проблему с проседанием плитки сургутяне начали замечать еще осенью 2025 года. Тогда поврежденный участок огородили металлическими барьерами, однако в этом году провал стал заметнее.

Редакция СИА-ПРЕСС направляла запрос в администрацию Сургута. В мэрии одной из возможных причин назвали разгерметизацию проходящей под тротуаром трубы водоснабжения.

«Предполагается, что проседание тротуарной плитки образовалось вследствие разгерметизации трубы водоснабжения, которая проложена под тротуарным покрытием сквера. В целях уточнения причины организовано обследование совместно с эксплуатирующей организацией», − пояснили в администрации.

Восстановить покрытие власти обещали после установления и устранения причины проседания. Однако пока окончательного решения нет.

В другом ответе на запрос СИА-ПРЕСС заместитель главы Сургута Сергей Агафонов сообщил, что специалисты продолжают разбираться в ситуации. Если повреждение признают гарантийным случаем, подрядчику направят требование устранить дефекты в рамках гарантийных обязательств.