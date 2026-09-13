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​Почему медведи активно выходят к людям: что происходит в лесах Югры перед зимой

Медведи все чаще выходят к людям — почему так и как долго продлится

​Почему медведи активно выходят к людям: что происходит в лесах Югры перед зимой
Фото siapress.ru

В сентябре встречи с медведями в Югре перестают быть единичными новостями. Зверей видят у дорог, дачных кооперативов, мусорных площадок и в городской черте. В последние недели медведей замечали в частном секторе Югорска, возле больницы и центрального парка Нягани, в сургутском СНТ «Рябинушка», у поселка Лемпино, на кладбище в Лангепасе и в поселке Таежном. В Нижневартовском районе звери подошли к дачам на 201-м километре трассы Сургут — Нижневартовск, а в конце августа один медведь появился у Каменного Мыса возле нового моста через Обь. Летом хищники также выходили к мегионским СНТ и дороге Стрежевой — Нижневартовск, где молодой зверь повредил контейнерные площадки.

Однако объяснять происходящее внезапной «агрессивностью» медведей было бы неправильно. Начало осени — особый период их годового цикла, и живущим рядом с «хозяевами леса» людям необходимо это понимать. Подробности – в обзоре СИА-ПРЕСС.

Время подкрепиться

Конец лета и осень для медведя — период гиперфагии, то есть резко усиленного питания. Впереди несколько месяцев, когда животное не сможет добывать корм и будет существовать главным образом за счет накопленного жира. Поэтому сейчас медведь занят прежде всего поиском максимально доступной и калорийной пищи.

Он ест ягоды, кедровые орехи, растения, корни, насекомых, рыбу, падаль и мелких животных. Состав меню меняется в зависимости от территории и урожая. На сайте расположенного в Югре заповедника «Малая Сосьва» отмечается, что летом медведи чаще держатся пойменных биотопов, а осенью часть животных уходит от рек и залегает в берлоги. Иными словами, прежде чем перейти к зимнему покою, зверь должен использовать последние доступные кормовые участки.

В период гиперфагии поиск еды может занимать большую часть суток. Осенью медведи способны кормиться до 20 часов в день и за короткий срок существенно увеличить массу тела. Конкретные цифры различаются в зависимости от вида, пола, возраста и кормовой базы, но общий механизм одинаков и у бурого медведя: перед зимовкой калорийность становится важнее разнообразия рациона.

Особое значение накопленный жир имеет для медведиц. Медвежата рождаются зимой в берлоге, и самка должна не только поддерживать собственный организм, но и выкармливать потомство, не выходя за пищей. Исследования сезонности бурых медведей показывают, что беременные самки обычно уходят в берлоги раньше и проводят там больше времени, чем взрослые самцы.

Остатки сладки

Лесная пища рассредоточена — чтобы набрать нужное количество ягод, орехов или насекомых, медведю приходится долго перемещаться и тратить энергию. Мусорный контейнер, стихийная свалка, пищевые остатки возле дачи или отходы после разделки рыбы предлагают тот же принцип питания в концентрированном виде: много калорий в одном месте и почти без усилий.

Именно запах отходов югорские экологи называют одной из главных причин нынешних выходов. В сюжете ГТРК «Югория» специалисты отмечали: если привычного корма в тайге недостаточно, животные ищут замену на свалках. Дополнительную роль играет память. Медведь, однажды получивший еду возле людей, способен вернуться туда снова.

Так постепенно меняется его поведение. Сначала зверь приходит ночью и при малейшем шуме скрывается. Если доступ к отходам остается открытым и каждая вылазка заканчивается кормлением, медведь привыкает к машинам, строениям и человеческим запахам. Он не становится домашним — он просто перестает воспринимать поселок как место, которого обязательно нужно избегать.

Поэтому проблема свалок заключается не только в санитарии. Открытые контейнеры фактически создают для крупных хищников постоянные кормовые точки. А медведь, который связывает человека с пищей и утрачивает осторожность, становится опаснее — прежде всего потому, что начинает настойчиво защищать найденный источник корма или добиваться к нему доступа.

Когда спать?

Единой даты для всей Югры нет. Обычно активное залегание бурых медведей в округе приходится на октябрь-ноябрь. В 2025 году местные специалисты называли типичным сроком середину октября, но подчеркивали зависимость от погоды и доступности корма. Еще ранее, осенью 2024 года из-за позднего прихода холодов медведи в Югре также готовились к зимовке позже обычного.

Сигналом служит не календарь как таковой, а совокупность условий: устойчивое похолодание, снег и сокращение кормовой базы. Хорошо упитанные животные и беременные самки обычно залегают раньше. Крупные самцы и медведи, продолжающие находить калорийную пищу, могут оставаться активными дольше.

Поэтому рассчитывать, что после первого снега все медведи разом исчезнут, нельзя. Если возле поселка сохраняется доступная свалка, она способна задержать зверя и нарушить нормальный переход к зимовке. А медведь, не накопивший достаточно жира, может долго продолжать поиски пищи.

Нынешние выходы к городам и дачам — это результат наложения двух процессов. Природный процесс заставляет медведя перед зимой искать как можно больше еды. Человеческий создает у границы леса места, где эту еду можно получить быстрее всего. Поэтому наиболее действенная профилактика начинается не со встречи на лесной тропе, а раньше — с закрытых контейнеров, своевременного вывоза отходов и ликвидации стихийных свалок. Пока рядом с жильем остаются доступные пищевые отходы, часть медведей будет возвращаться к людям независимо от того, насколько богат урожай в тайге.


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13 сентября в 17:36, просмотров: 922, комментариев: 0
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