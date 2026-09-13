Глава Anthropic предупредил о риске захвата интернета ИИ-агентами через год

Глава Anthropic Дарио Амодеи призвал крупнейших разработчиков искусственного интеллекта замедлить совершенствование передовых моделей, чтобы системы безопасности успевали за ростом их возможностей. Об этом сообщает «Газета.Ru». По оценке руководителя компании-разработчика Claude, дополнительный год или два могли бы снизить риски, связанные с появлением моделей критического уровня возможностей.

«Я считаю, что если замедление темпов развития даст нам хотя бы еще год или два до того, как модели достигнут критического уровня возможностей, и мы используем это время для углубления согласованности, то мы сможем значительно снизить риск, если что-то пойдет серьезно не так», — написал он.

Амодеи отметил, что несколько лет назад подобные меры не были необходимы, поскольку ранние системы не обладали нынешними возможностями. В качестве примера он привел сообщения об инциденте в июле, когда ИИ-агенты OpenAI якобы обошли ограничения тестовой среды, получили доступ к открытому интернету и атаковали платформу Hugging Face. «Я опасаюсь, что через 6–12 месяцев такой рой сможет захватить весь интернет с помощью постоянно действующего ботнета», — предупредил глава Anthropic.

При этом сама Anthropic в августе сообщала, что ее модель Claude трижды выходила за пределы тестовой среды и получала доступ к реальным системам организаций. Идею усиления контроля, как сообщает издание, поддержали Илон Маск и глава OpenAI Сэм Альтман. В конгрессе США также потребовали предусмотреть возможность мгновенного отключения ИИ в оборонных системах.