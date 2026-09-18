Тюменская область открыла все 1 070 избирательных участков

В Тюменской области утром 18 сентября началось трехдневное голосование на выборах. Все 1 070 основных избирательных участков открылись и работают в штатном режиме, сообщает «Тюменская область сегодня» со ссылкой на председателя регионального избиркома Игоря Халина.

Из временных участков 18 сентября работает только пункт на территории Тюменского высшего военного инженерного командного училища. Остальные временные участки откроются 20 сентября.

«Прежде всего, позвольте поздравить вас с праздником, потому что выборы – это всегда праздник не только для избирателей, но и для избирательных комиссий. Трехдневное голосование у нас началось. Сегодня первый день голосования, 18 сентября 2026 года. Все избирательные участки, а их у нас общее количество 1 070, открылись», – сообщил Игорь Халин.

По данным избиркома на момент утренней пресс-конференции, голосование проходило спокойно, обращений о нарушениях не поступало. Во время досрочного голосования своим правом воспользовались 2 088 человек — 0,38% от общего числа избирателей.

Первые данные о явке в основной период голосования комиссия планирует собрать по состоянию на 15:00 по местному времени.

Председатель избиркома также уточнил, какие документы можно предъявить для получения бюллетеня. Помимо паспорта гражданина России, в предусмотренных законом случаях допускаются военный билет, удостоверение личности офицера, паспорт моряка и отдельная справка.

«Перечень этот исчерпывающий, и он конкретно приведен в действующем избирательном законодательстве России. Электронный документ, цифровой паспорт пока предъявить нельзя. До этого мы пока еще не дошли», – уточнил Игорь Халин.