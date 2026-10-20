Ипотечный портфель Уралсиба превысил 164 млрд рублей

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Банк Уралсиб вошел в Топ-10 рейтинга по объемам ипотечного кредитования за 8 месяцев 2026 года, согласно данным аналитического исследования «Русипотеки». Всего с января по август Уралсиб выдал кредитов на 28,5 млрд рублей.

Кроме того, за указанный период банк вошел в Топ-10 по выдачам кредитов на приобретение жилья на первичном рынке – 10,9 млрд рублей и величине ипотечного портфеля на 01.09.2026 года – 164,7 млрд рублей. Также по итогам 8 месяцев 2026 года Уралсиб занял 6-е место в рейтинге по объемам выдачи кредитов на рефинансирование ипотеки.

Ипотека является одним из наиболее востребованных продуктов в Уралсибе. По итогам 8 месяцев Банк увеличил объем ипотечных выдач по собственным рыночным программам в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 21,3 млрд рублей. При этом чаще всего клиенты выбирали ипотечные кредиты на покупку вторичного жилья.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

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