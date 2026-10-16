Ипотечный портфель Уралсиба вырос до 165,9 млрд рублей

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Банк Уралсиб увеличил объем выдачи ипотечных кредитов в 1,2 раза по итогам 9 месяцев 2026 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 32,3 млрд рублей.

Ипотечный портфель Уралсиба вырос со 152,2 млрд рублей (на 01.10.2025 г.) до 165,9 млрд рублей (на 01.10.2026 г.).

Основной рост в этот период происходил за счет кредитования в рамках собственных программ банка – его объем за 9 месяцев вырос более чем в 1,4 раза по сравнению с сопоставимым периодом 2025 года – до 23,2 млрд рублей. Наиболее востребованной стала программа кредитования на покупку вторичного жилья.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

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ПАО «БАНК УРАЛСИБ»