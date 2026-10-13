Банк Уралсиб присоединился к конференции о стажировках и трудоустройстве студентов Президентской академии

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Банк Уралсиб принял участие в конференции Президентской академии, посвященной развитию системы стажировок и межрегиональному взаимодействию с работодателями. Мероприятие объединило представителей вуза и 30 ведущих компаний для выработки новой архитектуры партнерства: от совместного создания образовательных треков до организации практик и последующего трудоустройства.

Конференция стала частью совместной системной работы по развитию модели «вуз – работодатель», в которой бизнес включается в профессиональную подготовку студентов задолго до выпуска, а практики и стажировки становятся частью единой траектории – от образования и знакомства с профессией до выхода молодого специалиста на рынок труда.

Проректор Президентской академии Владимир Колодкин подчеркнул, что эпоха, когда работодатель подключался к вузу только на этапе выпуска студентов, уходит в прошлое: «Университет не просто передает знания – он их создает и развивает. Поэтому настоящее партнерство с работодателем возникает, когда компания не только приходит в вуз за готовыми специалистами, но и вместе с вузом участвует в создании тех компетенций, которые будут востребованы завтра. Именно в таком совместном производстве знаний я вижу главную ценность нашего взаимодействия».

Отдельное внимание на конференции уделили развитию стажировок как связующего звена между образованием и первым профессиональным опытом. Участники обсуждали, как синхронизировать процессы внутри университета и компаний, сделать прохождение практик и стажировок более содержательным для студентов и одновременно превратить их в эффективный инструмент поиска и подготовки молодых специалистов для работодателей.

«Сегодня взаимодействие бизнеса и университета должно начинаться значительно раньше момента трудоустройства выпускника. Работодателю важно быть включенным в образовательный процесс, знакомить студентов с реальными задачами и корпоративной средой, давать возможность получать практический опыт еще во время обучения. Такой постоянный диалог позволяет вузу лучше понимать запрос рынка, студенту – осознанно выбирать профессиональную траекторию, а компании – видеть и развивать потенциальных сотрудников еще до их выхода на рынок труда», – подчеркнула Наталия Степнова, старший вице-президент по операционной поддержке бизнеса Банка Уралсиб.

Президентская академия уже выстраивает системное взаимодействие с работодателями на разных этапах подготовки студентов. Совместно с партнерами создаются базовые кафедры и образовательные программы, эксперты компаний участвуют в учебном процессе. Центр карьеры организует практики и стажировки, карьерные консультации, встречи и мастер-классы с работодателями, экскурсии в компании, карьерные форумы и проекты по подбору молодых специалистов.

Академия готова расширять эту модель – развивать новые образовательные форматы, кадровые сервисы и цифровые инструменты, которые позволят партнерам еще активнее участвовать в подготовке будущих сотрудников. Такой подход позволяет перейти от отдельных совместных активностей к более долгосрочной модели сотрудничества, охватывающей образование, стажировки, карьерное развитие и подбор молодых специалистов.

Erid: 2SDnjdiV13h

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