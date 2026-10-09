Банк Уралсиб возглавил рейтинг лучших кредитов наличными в октябре

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Банк Уралсиб занял 1-е место в рейтинге лучших кредитов наличными в октябре – исследование подготовил портал Выберу.ру . Эксперты рассмотрели продукты российских банков из Топ-50 по размерам кредитных портфелей (на 01.09.2026 года) и выбрали наиболее выгодные предложения.

В ходе исследования аналитики портала изучили ключевые критерии продуктов, среди которых: ставки и их диапазон, максимальная сумма и срок кредитования, полная стоимость кредита, а также размер ежемесячных платежей. Кроме того, учитывались наличие и условия опции для снижения ставки, включая платную, возврат процентов, требования к страхованию, льготы для различных категорий клиентов, возможность дистанционного оформления и погашения кредита и ряд других параметров.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Ознакомиться с продуктовыми предложениями и полными условиями потребительского кредитования Банка Уралсиб можно на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ » , в ближайших отделениях банка, а также по телефону 8-800-250-57-57.

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ПАО «БАНК УРАЛСИБ»