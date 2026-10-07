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​Уралсиб запустил акцию «Курс на экономию 2.0» с выгодными условиями по торговому эквайрингу

Акция Уралсиба «Курс на экономию 2.0» действует до 30 декабря 2026 года включительно

​Уралсиб запустил акцию «Курс на экономию 2.0» с выгодными условиями по торговому эквайрингу
Фото: Банк Уралсиб

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Банк Уралсиб запустил акцию «Курс на экономию 2.0» со специальными условиями для новых бизнес-клиентов банка – юрлиц, индивидуальных предпринимателей, физлиц с частной практикой.

Откройте расчетный счет в период проведения акции, подключите услугу торгового эквайринга и получите следующие преимущества:

  • льготные ставки комиссии на торговый эквайринг в категориях «Медицинские услуги», «Образовательные услуги», «Фастфуд», «Туристические агентства, туроператоры», «Рестораны, Бары», «Продовольственные магазины и супермаркеты», «Кейтеринг», «Нотариусы», «Бытовые услуги»**.
  • процессинговая плата вне зависимости от количества терминалов и оборотов – бесплатно в течение 3 месяцев (включая месяц заключения договора);

Акция действует с 1 октября по 30 декабря 2026 года включительно.

Более подробно об условиях акции «Курс на экономию 2.0» и других выгодных продуктах для бизнеса можно узнать на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ», или по телефону 8-800-700-77-16.

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