Уралсиб запустил эквайринг для зарубежных компаний

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Банк Уралсиб запустил международный эквайринг для иностранных юридических лиц, который позволяет компаниям-нерезидентам принимать оплату российскими банковскими картами и получать возмещение на счет в Банке Уралсиб.

Продукт ориентирован на зарубежные компании, работающие на рынках, популярных у российских граждан – в Армении, Таиланде, Вьетнаме, Турции, Гонконге, Лаосе, Кыргызстане, Казахстане и Азербайджане – и закрывает их потребность в приеме платежей от российских клиентов. География расчетов постоянно расширяется.

Ключевые особенности сервиса:

без посредников и без открытия дополнительных юрлиц – компания работает напрямую с банком;

– компания работает напрямую с банком; регистрация «под ключ» – банк самостоятельно регистрирует клиента в платежной системе (НСПК) и в Банке России;

– банк самостоятельно регистрирует клиента в платежной системе (НСПК) и в Банке России; возмещение на счет клиента – готовый процесс перевода возмещения на расчетный счет компании в Банке Уралсиб;

– готовый процесс перевода возмещения на расчетный счет компании в Банке Уралсиб; полная прозрачность – как для клиента, так и для регулирующих органов Российской Федерации.

«Запуск международного эквайринга для нерезидентов – закономерный шаг в развитии цифровых сервисов банка. Мы видим спрос со стороны зарубежных компаний, которые хотят работать с российскими клиентами, но сталкиваются с инфраструктурными и регуляторными барьерами. Наша задача – снять эти барьеры: мы берем на себя регистрацию в НСПК и ЦБ и выстраиваем прозрачный процесс выплат. Для нас важно, чтобы продукт был понятен и клиенту, и регулятору», – отмечает руководитель Дирекции развития и продаж трансграничных платежных инструментов Банка Уралсиб Антон Бельцевич.

Сервис доступен иностранным компаниям из сфер интернет-торговли, маркетплейсов, цифровых услуг, туризма, образования, медицины и индустрии развлечений, которые реализуют товары и услуги покупателям с использованием карт российских банков.

Erid:2SDnjdPJXB9

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