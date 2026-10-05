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​Четыре способа поздравить учителя: от нейросетевой поэзии до подписки на отдых

Сбер предложил небанальные способы поздравить педагогов

​Четыре способа поздравить учителя: от нейросетевой поэзии до подписки на отдых
Иллюстрация сгенерирована в ГигаЧат

Erid:2SDnjccmsPR

День учителя ‒ это повод поблагодарить тех, кто открыл нам мир знаний, научил мыслить критически и верить в свои силы. Сбер предлагает несколько современных, удобных и небанальных способов выразить признательность педагогам. Эти решения также помогают учителю освободить время от рутины, подарив минуты заслуженного отдыха.

1. Поздравление, написанное нейросетью ГигаЧат

Искусственный интеллект поможет создать личное послание. Попросите ГигаЧат написать стихотворение, трогательную прозу или сценарий для короткой сценки, посвященные конкретному учителю. Нейросеть учтет детали: коронные фразы педагога, его предмет, забавные случаи из школьной жизни. Получится уникальный текст, который можно записать на видео всем классом. Сформулируйте запрос, например: «Напиши четверостишие для учителя физики, который любит рассказывать о коте Шрёдингера» или «Придумай трогательный текст для классного руководителя от выпускников». Такой подарок не требует бюджета и при этом демонстрирует креативность, внимание к деталям и индивидуальный подход.

2. Цифровой подарок

Отправьте подарочный сертификат от одного из партнеров Сбера, например, книжного магазина или сети магазинов косметики, прямо в мобильном приложении СберБанк Онлайн. Откройте приложение СберБанк Онлайн и перейдите в раздел «Платежи», выберите «Перевод по номеру телефона», на экране перевода нажмите вкладку «Подарок». Сертификат можно отправить только клиенту Сбера, комиссия не взимается. Доставка происходит мгновенно в виде SMS или push-уведомления.

3. Подписка СберПрайм: год заслуженного отдыха

Работа учителя не заканчивается со школьным звонком ‒ за ней следуют часы проверки тетрадей и подготовки к урокам. Оформите для педагога годовую подписку СберПрайм. Она позволит весь год бесплатно смотреть тысячи фильмов и сериалов в онлайн-кинотеатре Okko, слушать музыку в Звуке и получать повышенный кешбэк за покупки. Это отличный способ помочь учителю качественно отдохнуть и восстановить ресурс.

4. Классика в новом формате: сила коллективной благодарности

Собрать на подарок средства с класса удобно с помощью сервиса «Открыть сбор» в СберБанк Онлайн. Участников можно добавить в группу или разослать на нее ссылку. На собранные деньги можно купить большой букет сезонных цветов, корзину полезных фруктов или нужный подарок для учебного кабинета, например, очиститель или увлажнитель воздуха.

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  10. ​На продажу 2476

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