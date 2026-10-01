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​Банк Уралсиб – в Топ-3 рейтинга самых выгодных вкладов в юанях

Вклады в юанях Уралсиба признаны одними из лучших

​Банк Уралсиб – в Топ-3 рейтинга самых выгодных вкладов в юанях
Фото: Банк Уралсиб

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Банк Уралсиб вошел в Топ-3 рейтинга наиболее выгодных срочных вкладов в китайских юанях в сентябре 2026 года, который подготовил портал Brobank.ru. Рейтинг подготовлен на основе анализа предложений 100 крупнейших банков по активам, по состоянию на 23.09.2026 года.

Банки в рейтинге ранжированы по максимальной ставке, которая предлагается по срочным вкладам в юанях. Кроме того, эксперты учитывали доступность максимальной доходности с учетом требований к сумме и сроку вклада, а также наличие дополнительных условий, территориальный охват банка и другие критерии.

В депозитной линейке Уралсиба наиболее привлекательным продуктом в китайских юанях является вклад «Доход». Его доходность сейчас варьируется от 1,35% до 4,50% годовых – в зависимости от суммы, срока, пакета услуг и способа выплаты процентов по вкладу. Минимальная сумма для открытия вклада 20 тысяч юаней, а максимальная – 100 млн юаней. Срок размещения вклада –181 и 367 дней.

Подробную информацию и полные условия по вкладам и накопительным счетам можно получить в ближайших отделениях Банка Уралсиб, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

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ПАО «БАНК УРАЛСИБ»


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