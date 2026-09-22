Ханты-Мансийский НПФ раскрыл инструменты дополнительного дохода к пенсии в Югре

Erid: 2SDnjdsZxy1

В программе «Здесь и сейчас» на телеканале «Югра» директор Нефтеюганского филиала АО «Ханты-Мансийский НПФ» Светлана Трифонова рассказала, какие инструменты позволяют сформировать дополнительный доход к пенсии, как работает Программа долгосрочных сбережений и как использовать уже сформированные пенсионные накопления.

Для работников бюджетной сферы Югры Ханты-Мансийский НПФ реализует программу «Две пенсии для бюджетников». Дополнительная пенсия по ней формируется из личных взносов участника, взносов Правительства Югры и инвестиционного дохода, который начисляет Ханты-Мансийский НПФ. Договоры по программе заключили более 51 тысячи югорчан, свыше 10 тысяч уже получают дополнительную пенсию.

Второй инструмент, который позволяет формировать накопления ‒ федеральная Программа долгосрочных сбережений (ПДС). Участники программы могут формировать сбережения за счет личных взносов, государственного софинансирования, уже сформированных пенсионных накоплений и инвестиционного дохода Ханты-Мансийского НПФ.

Светлана Трифонова также рассказала о результатах инвестирования Ханты-Мансийского НПФ. По итогам 2025 года клиентам по обязательному пенсионному страхованию начислен инвестиционный доход в размере 16,67% годовых*. Это 2 место среди НПФ с объемом пенсионных накоплений свыше 20 млрд рублей. По Программе долгосрочных сбережений по итогам 2025 года доходность составила 22,72%годовых *. По данным «РБК Инвестиции», Ханты-Мансийский НПФ занял 1 место среди НПФ, раскрывших свои показатели.

Видеоверсия фрагмента программы «Здесь и сейчас» доступна в официальных группах Ханты-Мансийского НПФ:

ВКонтакте

Одноклассники

MAX

*Результаты инвестирования в прошлом не гарантируют доходность в будущем.

Erid: 2SDnjdsZxy1

Реклама. ИНН8601999494

АО "Ханты-Мансийский НПФ"