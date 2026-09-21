Скорость 5G теперь доступна каждому абоненту МегаФона

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МегаФон расширяет цифровые возможности для своих клиентов: оператор запустил набор опций Мега5G, которые позволяют пользоваться интернетом на скорости 5G, даже если устройство не поддерживает такой стандарт связи, а также там, где сеть пятого поколения пока недоступна. Активировать опции можно на сайте или в личном кабинете мобильного приложения.

При подключении базовой опции Мега5G абоненты получают ускорение мобильного интернета в 1,6 раза. Кроме того, клиентам оператора становятся доступны возможности Мега5G Турбо ‒ временные активации, увеличивающие скорость в два раза. Это пригодится для проведения прямых эфиров и стримов, участия в онлайн-конференциях, раздачи интернета другим устройствам и скачивания больших файлов из облака.

«Развитие пятого поколения связи в России будет поэтапным и во многом зависит от технологической готовности операторов и количества доступных устройств с поддержкой нового стандарта. Нам важно, чтобы преимущества высоких скоростей оценили как можно больше клиентов уже сейчас, в том числе, например, владельцы устройств Apple.Опции Мега5Gдополняют развитие сети пятого поколения и открывают доступ к ее возможностям для каждого абонента», ‒ прокомментировал коммерческий директор МегаФона Дмитрий Рудских.

Линейка также пополнилась новой опцией Мега5G Кино для любителей видеоконтента, которая дает ускорение интернета, дополнительные гигабайты и безлимитный доступ к фильмам и сериалам популярных онлайн-кинотеатров. Ранее абонентам стали доступны возможности Мега5G Город, которые включают ускорение интернета, дополнительные гигабайты и SMS, а также бесплатный доступ к сервису Whoosh с безлимитным трафиком на карты и самокаты.

Erid: 2SDnjcNQViB

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ПАО «Мегафон»