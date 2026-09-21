Врачи Сургута спасли 25-летнего пациента с проникающим ранением сердца

В Сургутской травматологической больнице спасли 25-летнего мужчину с проникающим ранением сердца и массивным внутренним кровотечением. О проведенной операции сообщил Роман Паськов. Пациент поступил в крайне тяжелом состоянии: артериальное давление не определялось, пульс был нитевидным, наблюдались признаки геморрагического шока и гипоксии.

Еще по пути в больницу врач скорой помощи Рашидбек Идрисов, фельдшер Мария Сиротина и водитель Юрий Белоглазов провели интубацию трахеи и перевели мужчину на искусственную вентиляцию легких. Из-за подозрения на повреждение сердца пациента сразу доставили в операционную без дополнительных обследований. Во время вмешательства хирурги обнаружили тотальную гемотампонаду — кровь скопилась в перикарде, сдавливала сердце и мешала его нормальной работе. Кровь также находилась в плевральной полости.

Источником кровотечения стало проникающее ранение миокарда и левого желудочка. Дежурный хирург Марат Биктимиров и заведующий хирургическим отделением Ринат Рахметов ушили повреждения сердца, остановили кровотечение, провели дренирование и санацию плевральной полости.

Во время операции анестезиологи-реаниматологи начали переливание крови для восполнения кровопотери. После вмешательства пациент трое суток находился в реанимации под постоянным контролем врачей.

Сейчас мужчина продолжает лечение в хирургическом отделении. Он самостоятельно передвигается и обслуживает себя. Впереди у пациента дальнейшее наблюдение, кардиомониторинг и коррекция показателей крови.