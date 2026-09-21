Избирком Югры сообщил предварительные результаты выборов и явку выше 62%

Предварительная явка на выборах депутатов Госдумы в Югре превысила 62%. Об этом сообщил председатель Избирательной комиссии Югры Денис Корнеев, передает канал «Югра официально». По его словам, активность избирателей оказалась выше, чем во время кампании 2021 года. Одним из факторов глава комиссии назвал работу проекта «ИнформУИК»: во время поквартирных обходов его участники рассказывали жителям о порядке голосования и отвечали на вопросы.

По предварительным данным по партийным спискам, «Единая Россия» набирает более 55% голосов, ЛДПР — около 15%, КПРФ — свыше 10%. «Новые люди» и «Справедливая Россия» получают более 5% каждая. Результаты остальных партий находятся примерно на уровне 1-2%.

На выборах в Госдуму по двум одномандатным округам Югры на момент пресс-конференции лидировали кандидаты от «Единой России». В округе №222 Павел Завальный набирал более 54%, в округе №223 Дмитрий Аксенов — свыше 45%.

За ходом голосования и подсчетом бюллетеней в регионе следили более пяти тысяч наблюдателей от Общественной палаты, политических партий и кандидатов. Выборы в Югре проходили сразу на нескольких уровнях. В зависимости от территории избиратели могли получить до восьми бюллетеней, поэтому голоса по каждому виду выборов подсчитываются отдельно.

Все озвученные результаты остаются предварительными. Окончательные итоги должны утвердить соответствующие избирательные комиссии после завершения обработки данных.

В думе Сургута «Единая Россия» предварительно получает 24 из 25 мандатов, а из думы Югры выпадают две фракции, но появится одна новая.