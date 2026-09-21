ЦИК России объявил предварительные результаты выборов в Госдуму IX созыва

ЦИК России объявил предварительные результаты выборов депутатов Государственной думы IX созыва, которые проходили с 18 по 20 сентября. Окончательные итоги планируют подвести 25 сентября, сообщает «Ведомости» со ссылкой на председателя ЦИК Эллу Памфилову.

Итоговая явка составила 59,32% против 51,72% на выборах 2021 года. В дистанционном электронном голосовании приняли участие более 3,65 млн человек, явка среди зарегистрированных на ДЭГ достигла 90,88%.

На момент публикации были обработаны 96,9% протоколов участковых избирательных комиссий. По предварительным данным, «Единая Россия» набирала 57,83% голосов по партийным спискам и лидировала в 208 одномандатных округах. Предварительно партия претендует на рекордные в своей истории 355 депутатских мандатов.

КПРФ набирала 13,76% голосов и получала пять одномандатных округов, что соответствует 40 мандатам. ЛДПР показывала результат 9,01% и два одномандатных округа, предварительно получая 25 мест.

«Новые люди» набирали 7,96% голосов по партийным спискам и предварительно получали 20 мандатов, не лидируя ни в одном одномандатном округе.

«Справедливая Россия» на одном из этапов подсчета получала 4,96% голосов по спискам и побеждала в четырех одномандатных округах. Позже, после обработки 96,91% протоколов, по данным источника, партия преодолела пятипроцентный барьер.

Среди остальных партий Партия пенсионеров получала 2%, «Зеленые» — 1,15%, «Коммунисты России» — 0,85%, «Родина» — 0,72%. Лидер «Родины» Алексей Журавлев получил один мандат. Партия прямой демократии набирала 0,35%, еще четыре мандата предварительно получали самовыдвиженцы.

Памфилова назвала прошедшую кампанию самой сложной для ЦИК за последние годы. «Для нас это и морально, и физически была самая сложная кампания. По крайней мере, вот для всех тех, кто давно уже в политике занимается этими проблемами, очень тяжелая. И мы потратили огромные усилия для того, чтобы она прошла достойно», — сказала она.

В думе Сургута «Единая Россия» предварительно получает 24 из 25 мандатов, а из думы Югры выпадают две фракции, но появится одна новая.