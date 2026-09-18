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Сбер оплатит мобильную связь своим зарплатным клиентам

Сбер запустил оплату связи для зарплатных клиентов через СберМобайл

Сбер оплатит мобильную связь своим зарплатным клиентам
Изображение сгенерировано в ГигаЧат Бизнес

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Сбер берет на себя все расходы на мобильную связь для тех, кто получает зарплату на карту банка. Каждый месяц клиенты будут получать 50 Гб скоростного интернета и 300 минут звонков без каких-либо списаний. Для этого достаточно перенести свой действующий номер телефона в СберМобайл и подключить тариф «Для профессионалов». В итоге человек сможет сэкономить на связи более 7 500 рублей в год.

Это расширяет возможности зарплатной карты Сбера. Мобильная связь вычеркивается из обязательных ежемесячных расходов человека. Здесь нет скрытых условий и требований по тратам: пока начисляется зарплата, связь оплачивает Сбер.

Клиенту не придется менять контактные данные в онлайн-банках, на «Госуслугах», в мессенджерах или сервисах доставки. Перейти в СберМобайл можно со своим номером. Для этого достаточно оставить заявку в приложении СберБанк Онлайн или в отделении Сбера при оформлении зарплаты.

Кирилл Царёв, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Мы последовательно убираем из повседневной жизни наших клиентов лишние финансовые расходы и ограничения. В августе этого года сделали бесплатными переводы между клиентами Сбера и оплату ЖКХ в СберБанк Онлайн. Теперь отменяем плату за мобильную связь для зарплатных клиентов. Это продолжение простого подхода: чем чаще человек пользуется нашими сервисами, тем понятнее и выгоднее они должны быть. Деньги, которые обычно люди тратили на связь, останутся в их личном бюджете».

Ольга Барынина, директор по стратегии СберМобайла:

«Мобильная связь давно стала неотъемлемой частью повседневной жизни ‒ она помогает нам оставаться на связи с близкими, работать и решать привычные задачи. Поэтому появление СберМобайла среди преимуществ зарплатного проекта дает клиентам понятную и ощутимую выгоду. Для нас это возможность познакомить с мобильной связью от Сбера новую аудиторию, дать ей возможность оценить качество связи и сервиса, которые в данный момент уже доступны 7,5 млн действующим абонентам Сбермобайла».

Оплата связи Сбером дополняет преимущества для зарплатных клиентов банка. Они уже получают специальные условия по кредитам, ипотеке и вкладам, могут воспользоваться сервисом «Деньги до зарплаты» и предложениями сервисов Сбера и партнеров. Банк расширяет возможности зарплатной карты, чтобы она была полезна не только в день зачисления денег, но и в ежедневных делах.

Общий срок Акции «Тарифный план «Для Профессионалов» от СберМобайл для получателей зарплатных выплат на счет в ПАО Сбербанк»: 15.09.2026 по 31.12.2027. Мобильная связь на этом Тарифе без абонентской платы за месяц действует до тех пор, пока клиент Сбера получает зарплатные зачисления на карту\счет в Сбера хотя бы 1 раз в календарный месяц. Срок совершения Участником Акции действий: с 15.09.2026 - 30.11.2027. Подробнее об условиях и ограничениях на sberbank.ru. Генеральная лицензия Банка России №1481 от 11.08.2015. Организатор акции: ПАО Сбербанк.18+

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ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ"


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