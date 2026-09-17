Уралсиб нарастил ипотечное кредитование на 20%

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Банк Уралсиб увеличил объем выдачи ипотечных кредитов в 1,2 раза по итогам 8 месяцев 2026 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 28,5 млрд рублей.

Основной рост в этот период происходил за счет кредитования в рамках собственных программ банка – его объем за 8 месяцев вырос в 1,5 раза по сравнению с сопоставимым периодом 2025 года – до 21,3 млрд рублей. Наиболее востребованной стала программа кредитования на покупку вторичного жилья.

Ипотечный портфель Уралсиба вырос со 150,9 млрд рублей (на 01.09.2025 г.) до 164,7 млрд рублей (на 01.09.2026 г.).

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

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ПАО «БАНК УРАЛСИБ»