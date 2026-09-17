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​Банк Уралсиб – лидер рейтинга лучших кредитов наличными

Уралсиб занял 1-е место в рейтинге Выберу.ру среди кредитов наличными

​Банк Уралсиб – лидер рейтинга лучших кредитов наличными
Фото: Банк Уралсиб

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Банк Уралсиб занял 1-е место в рейтинге лучших кредитов наличными в сентябре, согласно исследованию портала Выберу.ру. Эксперты рассмотрели продукты российских банков из Топ-50 по размерам кредитных портфелей (на 01.08.2026 года) и выбрали наиболее выгодные предложения.

В ходе исследования аналитики портала изучили ключевые критерии продуктов, в первую очередь, обратив внимание на ставки и их диапазон, максимальную сумму и срок кредитования, полную стоимость кредита, а также размер ежемесячных платежей. Кроме того, учитывались наличие и условия опции для снижения ставки, включая платную, возврат процентов, требования к страхованию, льготы для различных категорий клиентов, возможность дистанционного оформления и погашения кредита и ряд других параметров.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Ознакомиться с продуктовыми предложениями и полными условиями потребительского кредитования Банка Уралсиб можно на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ», в ближайших отделениях банка, а также по телефону 8-800-250-57-57.

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ПАО «БАНК УРАЛСИБ»


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Сегодня в 16:23, просмотров: 151, комментариев: 0 реклама на siapress.ru
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  1. МЧС Югры объявило штормовое предупреждение для запада региона, Сургут накроет непогодой днем позже 562
  2. Студенты Югры сначала будут учиться финансовой грамотности, а потом придумают, как научить этому других 541
  3. В Югре зарплаты нефтяников растут быстрее всех и уже достигли в среднем 200 тысяч. Кто еще богатеет 534
  4. В Тюменской области почти 1,2 млн избирателей смогут проголосовать на более чем тысяче участков 516
  5. ​Зачем коллекционировать искусство? // ONLINE 444
  6. Билайн запустил «безлимит pro» с интернетом без ограничений даже при минусе 375
  7. Президент России обратился к гражданам с призывом прийти на предстоящие парламентские выборы 342
  8. Три региона тюменской «матрешки» договорились вместе развивать нефтегазовую сферу 335
  9. ​На набережной Сургута появится пограничная вышка со смотровой площадкой 305
  10. ​Фестиваль современной городской культуры в Сургуте хотят перенести к «Авроре» 300
  1. Миллиард на десятерых: кто из кандидатов в Югре больше всех заработал перед выборами — 2026 2058
  2. Треугольник успеха 1845
  3. Кина не будет! Электричество кончилось! 1751
  4. ​Не футболить проблему 1529
  5. Югорчанин поборется за 10 млн рублей в шоу «Титаны» на ТНТ 1498
  6. ​Сургутяне четко дают понять, что хотят жилье более высокого качества и класса. Показываем на цифрах // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 1462
  7. В России запущена мобильная сеть 5G. От Сургута до ближайшего города с ней — тысяча километров 1457
  8. Возрождение Дня нефтяника и газовика в Сургуте возможно, но с подачи городской власти и под ее модерацией 1435
  9. ​Лучшие вкусы Югры на центральной площади Сургута – показываем, чем запомнились «Товары земли Югорской» // ФОТО 1413
  10. В Сургуте на выходных перекроют несколько дорог из-за фестиваля, ярмарки и большого пробега 1399
  1. ​Ирина Карпычева: «Строительство у воды: не остановится, но станет дороже и сложнее» 4600
  2. ​Дороги нет. Но идти надо 4433
  3. ​Массовая гибель птиц в Югре: что известно и как помочь 4424
  4. Хор Турецкого даст четыре бесплатных концерта в Югре — на этот раз только в небольших городах 4230
  5. ​Как и где жить 4189
  6. ​Квартира на вырост: когда большая площадь помогает избежать будущих расходов 3951
  7. ​Вдыхать жизнь в общественные пространства нужно комплексно – с участием власти, МВД, бизнеса и творческих людей 3809
  8. ​В Югре можно развивать и падел с керлингом, но помнить, что это народ любит футбол, хоккей, лыжи и плавание 3641
  9. ​Хиония 3070
  10. ​Александр Чернозубов: «Геология стала никому не нужна» 2976

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