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Банк Уралсиб продлил акцию с кешбэком 35% по бизнес-картам

Уралсиб продлил повышенный кешбэк 35% для бизнес-клиентов по картам на маркетплейсы и стройматериалы

Банк Уралсиб продлил акцию с кешбэком 35% по бизнес-картам
Фото: Банк Уралсиб

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Банк Уралсиб продлил акцию «Капитальный кешбэк» – с повышенным кешбэком 35% за покупки по бизнес-картам в категориях «Маркетплейсы» и «Стройматериалы и ремонт»*. В акции принимают участие новые и действующие** бизнес-клиенты Уралсиба – при условии совершения покупок по бизнес-карте на общую сумму от 50 000 рублей в месяц в период проведения акции.

Акция проводится с 1 сентября по 31 декабря 2026 г. включительно. Один участник может получить кешбэк до 5000 рублей включительно за все время проведения акции. Выплата денежного вознаграждения осуществляется до конца месяца, следующего за отчетным периодом.

Подробную информацию об акции, а также о тарифах по бизнес-картам можно получить на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и по телефону 8 800-700-77-16.

*МСС 5300, 5964, 5262, 3990, 3991, 0780,1520,1711,1731,1740,1750,1761,1771, 1799, 2842, 5039, 5051, 5072, 5074, 5198, 5200, 5211, 5231, 5251, 5261, 5712, 5713, 5714, 5718, 7692. Кэшбэк по МСС 3990 начисляется в зависимости от сервиса экосистемы Яндекс, по МСС 3991 – в зависимости от сервиса экосистемы Сбер.

**Если клиент открыл первый карточный счет с 01.06.2026 до 31.08.2026 г. включительно и на дату старта Акции не совершил ни одной расходной операции с использованием бизнес-карты.

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ПАО «БАНК УРАЛСИБ»


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