Банк Уралсиб завершил первое полугодие с прибылью 6,5 млрд рублей и капиталом 114,7 млрд

В 2026 году Банк Уралсиб продолжил реализацию стратегии развития, направленную на повышение эффективности бизнеса. Стабильные успешные результаты деятельности Уралсиба нашли свое подтверждение в оценках внешних экспертов – банку присвоены рейтинги высокого уровня от ключевых российских рейтинговых агентств: АКРА – А (RU) со стабильным прогнозом, НКР – A+.ru со стабильным прогнозом, «Эксперт РА» – ruА со стабильным прогнозом.

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