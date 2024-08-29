В сургутском ТРЦ открылся новый боулинг-ресторан «Бруклин Боул»

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Боулинг-ресторан Бруклин Боул открыл свои двери в Сургуте, на 1 этаже Торгово-развлекательного центра «Аура».

Теперь вы можете прийти в Бруклин, чтобы весело отдохнуть компанией, семьей, отпраздновать День Рождения или другое важное событие.

Каждый месяц #КомандаБруклина делает насыщенную афишу мероприятий, где всегда можно выбрать, чем заняться. По выходным играет живая музыка и диджеи, можно круто провести время и потанцевать, а для маленьких гостей анимационные программы и мастер-классы.

#вБруклине можно собраться большой (и не очень) компанией, поиграть в боулинг, соревноваться и ставить личные рекорды по выбитым кеглям. Вкусно поесть, сделать классные снимки на память и просто круто отдохнуть :)

Сейчас боулинг-ресторан работает в техническом режиме, а 13 сентября состоится официальное открытие, главным событием, которого станет Большой Stand UP Елены Новиковой.

https://surgut.brooklynbowl.ru

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