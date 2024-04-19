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С января 2024 года в России начала действовать Программа долгосрочных сбережений. Программа долгосрочных сбережений предлагает выгодные условия для формирования накоплений на будущее, например, образование, покупка недвижимости или пенсия. Участие в программе позволяет получить дополнительную поддержку от государства.

Мы пообщались с Майей Монжелесовой и узнали, почему она решила участвовать в данной программе. Майя Васильевна 13 лет была участником программы «Две пенсии для бюджетников».

— Майя Васильевна, расскажите, почему решили вступить в Программу долгосрочных сбережений?

— Моя нынешняя работа не связана с бюджетом, поэтому пришла в Ханты-Мансийский НПФ, чтобы узнать какая программа могла бы мне подойти. Привлекла данная программа тем, что независимо от того в какой сфере ты работаешь, можно участвовать в данной программе.

Самым важным критерием было то, что я могу приумножить внесенные мной денежные средства благодаря софинансированию государства и плюс ежегодный инвестиционный доход. На мой взгляд, это выгодные и надежные условия, когда государство дает гарантию на сохранность и приумножает мои сбережения.

— На что вы копите?

— Конкретной цели нет. Считаю, всегда нужно иметь подушку безопасности. Ведь мы не знаем, что может произойти завтра, не говоря уже о том, что будет через 5-10 лет. Так что, пока я могу и здорова, я коплю. Если помечтать, могла бы потратить на путешествия вместе с мужем или на покупку дома, где можно было бы собрать всю семью вместе.

— Как вы делаете взносы?

— Выбрала «Личный кабинет». Это будет не ежемесячный и не разовый платеж, а я поделю платеж на 5 частей по 10 тысяч рублей.

Господдержка по Программе долгосрочных сбережений осуществляется в размере до 36 000 ₽ в год в течение трех лет и будет зависеть от размера личных взносов и официального дохода. Накопленные в ПДС средства можно получить по истечении 15 лет участия или достижении возраста 60 лет для мужчин или 55 лет для женщин – в зависимости от того, что наступит раньше. Также есть возможность получить досрочную выплату в случае особых жизненных ситуаций.

Взносы участников программы застрахованы Агентством по страхованию вкладов.

Подробнее ознакомиться с условиями Программы долгосрочных сбережений и оставить заявку на заключение договора можно на сайте Ханты-Мансийского НПФ пдс.двепенсии.рф.

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