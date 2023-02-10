16+
Логотип Сиапресс
USD  72,8949   EUR  78,3223  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​ВТБ увеличил лимит IT-ипотеки до 30 млн рублей

С 10 февраля ВТБ повышает максимальную сумму средств, доступную клиентам в рамках IT-ипотеки

​ВТБ увеличил лимит IT-ипотеки до 30 млн рублей
Фото: ВТБ

С 10 февраля ВТБ повышает максимальную сумму средств, доступную клиентам в рамках IT-ипотеки. Теперь при покупке недвижимости в регионах-миллионниках заемщики могут получить до 30 млн рублей, в остальных регионах присутствия ВТБ – до 15 млн.

Кредит с увеличенной суммой в ВТБ доступен по привычной ставке - от 4,7% годовых с учетом дисконта в размере 0,3 п.п. при оформлении онлайн-заявки и использовании цифровых сервисов на сделке. Значительно расширить возможности IT-специалистов банку удалось за счет сотрудничества с партнерами-застройщиками, которые субсидируют ставку для лимита свыше 18 млн рублей в регионах-миллионниках и 6 млн – в остальных субъектах. При этом для заемщиков ВТБ обеспечивает единые условия на всю сумму и весь срок действия кредитного договора.

«ВТБ традиционно принимает активное участие в реализации программ с госсубсидированием. В начале недели мы начали работать по новым условиям IT-ипотеки, которые, по нашим прогнозам, увеличат спрос на программу примерно в два раза, а с сегодняшнего дня запускаем возможность сочетать эту льготную программу с рыночной. Решение позволит работникам сферы информационных технологий не ограничиваться суммой кредита, установленной госпрограммой, и приобрести объект более высокого уровня или увеличенной площади. По нашей оценке, особенно востребованным продукт будет в крупных городах, где стоимость недвижимости традиционно выше», – прокомментировал заместитель начальника управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Вадим Пахаленко.

По условиям IT-ипотеки, сегодня оформить кредит по льготной ставке могут сотрудники компаний, аккредитованных Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ в возрасте до 50 лет включительно.

Программа также устанавливает требования к уровню дохода IT-специалиста. Для заемщиков, работающих в регионах-миллионниках он должен быть не менее 120 тысяч рублей в месяц, в остальных населенных пунктах - 70 тыс. руб. Для получения льготного кредита в Москве ежемесячная зарплата клиента должна достигать как минимум 150 тыс. руб. Минимальный первый взнос по программе составляет не менее 15% от стоимости недвижимости.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 15:45, просмотров: 129, комментариев: 0 реклама на siapress.ru
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Югорский боксер завоевал титул чемпиона мира по версии WBC 1077
  2. ​Югра привлекает востребованных специалистов при помощи «ускоренных северных» 981
  3. «Мы не уходим, мы просто снижаем обороты» 810
  4. ​Плюнул в лицо – отремонтируй фасад 795
  5. Югра вошла в тройку лидеров по показателям медицинской сферы 407
  6. Огурцы подорожали на 53% с начала года в России 392
  7. Сургутский мясокомбинат: «Мы не наблюдаем дефицита оболочки для сосисок и колбас» 385
  8. Куда сходить в Сургуте на выходных 11-12 февраля? // АФИША 363
  9. Изменят ли длинные выходные в феврале размер зарплаты // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ 353
  10. Как вернуть страсть в отношения? Ольга Герасимова // ONLINE 13 февраля 18+ 304
  1. ​В Сургуте задержали сотрудницу трудовой инспекции по подозрению в коррупции 2945
  2. Эпидемия рака в Югре? 2669
  3. Вартовчанка погибла после землетрясения в Турции 2627
  4. ​700 студентов выбрали «Россети Тюмень» для прохождения практики в 2022 году 2588
  5. Проверка на ценности 2542
  6. Пассажиров поездов «Екатеринбург-Сургут» и «Сургут-Москва» накормят горячим питанием 2415
  7. ​Отремонтируют и обновят: Фонд капремонта поделился планами работы в Сургуте 2377
  8. ВТБ: в январе объем продаж ипотеки с господдержкой вырос на 70% 2281
  9. Алексей Аксарин: «Заболеваемость раком постоянно растет. С увеличением возраста повышается и риск злокачественных новообразований» 2226
  10. ​Три сургутские дороги отремонтируют в этом году 2196
  1. Столица Югры попала в топ городов с высоким качеством жизни 8769
  2. ​Секрет «Чебурашки» в безальтернативности проката и явном пацифистском подтексте 6760
  3. «Эта улыбка нас смутила, поразила…» 4323
  4. Еще одна брешь 4061
  5. ​Комарова верно сказала про коррупцию в строительных подрядах. Кто ее опровергнет? 4021
  6. В столице Югры продают элитную квартиру в стиле деревянной избы с баней 3963
  7. Сургутская скандалистка Рая Мамедова обратилась к азербайджанцам, несмотря на запрет 3682
  8. Вице-мэр Нижневартовска ушел в отставку 3635
  9. Какие цифровые тренды стоит ожидать в 2023 году? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 3550
  10. ​Ипотека в 2023: роскошь или доступная реальность 3327

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика