​«Россети Тюмень» выдали для застройки Сургута дополнительную мощность

Сургутский микрорайон «Кедровый» в ХМАО-Югре обеспечили надежным энергоснабжением: выданные энергетиками «Россети Тюмень» 3 МВт дополнительной мощности позволят активно развивать новый жилой комплекс и прилегающую к нему территорию.

За последние несколько лет в микрорайоне «Кедровый» застройщик сдал три многоэтажных дома, еще трем высоткам только предстоит ввод в эксплуатацию. Для обеспечения надежного энергоснабжения энергетики выполнили технологическое присоединение новых энергообъектов к высоковольтному центру питания «Новин». Мероприятия позволили компенсировать постоянно растущую нагрузку на электрические сети и обеспечить потребителей необходимой мощностью.

Помимо микрорайона «Кедровый» подстанция 110 кВ «Новин» обеспечивает электроэнергией одноименный жилой комплекс, торговый центр, тубдиспансер и один из крупнейших в Сургуте торгово-развлекательных комплексов – «Аура».

Отметим, что техприсоединение к сетям остается одной из приоритетных задач крупнейшего электросетевого предприятия Тюменского макрорегиона. Компания регулярно подключает новые социально значимые и инфраструктурные объекты в Тюменской области, ХМАО-Югры и ЯНАО.