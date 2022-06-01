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Модернизированный энергоблок №1 Сургутской ГРЭС-2 аттестован на мощность 830 МВт

В Сургутской ГРЭС-2 тестировали модернизированный энергоблок в течение суток

Модернизированный энергоблок №1 Сургутской ГРЭС-2 аттестован на мощность 830 МВт
Фото: Юнипро

В мае 2022 г. успешно проведены комплексные испытания модернизированного блока ст.№1 Сургутской ГРЭС-2. В течение трех суток паросиловой энергоблок №1 работал на нагрузке 830 МВт и подтвердил заявленную в программу КОММод мощность.

Результаты проведенных испытаний приняты АО «Системный оператор Единой энергетической системы».

Подтвердив все общесистемные параметры и характеристики энергоблока ПАО «Юнипро» выполнила свои обязательства по аттестации генерирующего оборудования. С 01 июня 2022 года блок ст.№1 включен в реестр предельных объемов поставки мощности генерирующего оборудования со значением установленной мощности в 830 МВт.

ПАО «Юнипро»

ПАО «Юнипро» (до 22 июня 2016 года – ОАО «Э.ОН Россия») зарегистрировано 04 марта 2005 года в г. Сургуте. Уставный капитал компании - 25 219 482 458,37 руб., номинал одной акции – 0,4 руб.

83,73% акций ПАО «Юнипро» принадлежит международному энергетическому концерну Uniper SE.

Основной вид деятельности – производство и продажа электрической энергии и мощности. ПАО «Юнипро» также представлено на рынках распределенной генерации и инжиниринга в РФ.

В состав ПАО «Юнипро» входят пять тепловых электрических станций общей мощностью 11 245 МВт: Сургутская ГРЭС-2 (5667 МВт), Березовская ГРЭС (2400 МВт), Шатурская ГРЭС (1500 МВт), Смоленская ГРЭС (630 МВт), и Яйвинская ГРЭС (1048 МВт).

Производство электроэнергии в 2021 году – 45,2 млрд кВт.ч, теплоэнергии – 2101,0 тыс. Гкал.


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