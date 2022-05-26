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​Югорские энергетики и МЧС отработали практические действия при тушении пожаров

«Россети Тюмень» провели противопожарную тренировку

​Югорские энергетики и МЧС отработали практические действия при тушении пожаров
Фото: Россети Тюмень

«Россети Тюмень» совместно с территориальным подразделением пожарной охраны МЧС России по ХМАО-Югре провели противопожарную тренировку. Энергетики и спасатели отработали в Нижневартовске алгоритмы взаимодействия при возникновении пожара на энергообъекте и усовершенствовали навыки ликвидации очага возгорания с применением первичных средств пожаротушения.

По легенде учений, из-за удара молнии на подстанции произошло возгорание маслонаполненного оборудования. Диспетчерская служба нижневартовского филиала энергокомпании направила к месту происшествия оперативно-выездную бригаду, которая по прибытии на подстанцию обесточила оборудование и подготовила средства защиты, необходимые для тушения пожара. Энергетики выполнили заземление спецтехники пожарного расчета и провели допуск спасателей к тушению очага возгорания. Слаженные действия МЧС и «Россети Тюмень» позволили ликвидировать условный инцидент за 21 минуту.

В 2022 году «Россети Тюмень» совместно с территориальными подразделениями МЧС России проведут более 80 противопожарных тренировок. Во время таких учений сотни энергетиков совершенствуют взаимодействие с подразделениями МЧС России и отрабатывают навыки ликвидации пожаров на объектах электросетевого комплекса регионов Тюменской области.

Компания «Россети» – оператор электрических сетей в России – является одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. Территория деятельности охватывает 80 регионов Российской Федерации. В 2020 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 734,1 млрд кВт∙ч. Численность персонала Группы компаний «Россети» - 216,5 тыс. человек. Имущественный комплекс ПАО «Россети» включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе 15 межрегиональных, и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 88,04 % долей в уставном капитале.

«Россети Тюмень» – дочернее общество ПАО «Россети», одна из ведущих в России межрегиональных распределительных сетевых компаний. Образована 3 мая 1979 года. Территория обслуживания составляет около 1,5 млн квадратных километров и включает Тюменскую область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югру и Ямало-Ненецкий автономный округ с населением около 3,8 млн человек. Объем передачи электроэнергии в 2020 году составил около 49,8 млрд кВт*ч.

Филиал «Нижневартовские электрические сети» – крупнейшее сетевое предприятие в структуре АО «Россети Тюмень». Образовано в 1979 году. Нижневартовские электрические сети эксплуатируют 100 подстанций напряжением 35 - 220 кВ. Общая протяженность линий электропередачи составляет более 3000 км по цепям и 1700 км по трассе, радиус обслуживания - до 300 км. В состав предприятия входят Мегионский, Самотлорский, Вахский и Варьёганский районы электрических сетей.

Нижневартовские электрические сети снабжают электроэнергией крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия, расположенные на территории Нижневартовского района, а также три газоперерабатывающих завода. В зоне ответственности филиала потребители городов Радужный, Мегион, Нижневартовск, поселка Излучинск и другие населенные пункты Нижневартовского района.


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Сегодня в 18:39, просмотров: 47, комментариев: 0

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