Врачи Нижневартовска помогли ребенку преодолеть опасную опухоль малого таза

В Нижневартовске ребенок с редкой онкологической патологией получил эффективную помощь в окружной детской больнице. В приемное отделение учреждения он поступил с выраженной отечностью и нарушением тазовых функций. Хирург Рустем Хисматуллин выявил подозрение на объемное образование, которое позже оказалось герминогенно-клеточной опухолью малого таза, сообщает Депздрав ХМАО.

Пациента госпитализировали в онкологическое отделение, где лечение проходило под руководством заведующей Гузель Казарян. Лечащий врач Роман Корягин назначил три курса химиотерапии, после которых опухоль сократилась на 80%, а функции организма восстановились. Решения о дальнейшем лечении принимались совместно с врачами НМИЦ им. Дмитрия Рогачева.

Сейчас Арсений в ремиссии. Наблюдение будет продолжено в консультативно-диагностическом центре окружной больницы.