Врачи Нижневартовска вылечили запущенную форму двусторонней косолапости у ребенка

Четырехлетний Лёня, поступивший в Нижневартовскую окружную клиническую детскую больницу с тяжелой врожденной двусторонней косолапостью, впервые начал уверенно вставать на ноги. Об этом сообщил Депздрав ХМАО.

За его состоянием внимательно следит бабушка, которая не скрывает эмоций: «Когда мы только ехали в окружную детскую больницу, даже не представляла, что будет такой результат. У нас ножки прямые! Лёнечка начал ходить, понемногу, но с каждым днем увереннее. Я благодарна каждому врачу и особенно нашему лечащему доктору Ивану Викторовичу ‒ он, действительно, специалист от Бога», ‒ рассказала Элла Ивановна.

Врачи более трех месяцев работали с ребенком по щадящей малоинвазивной методике Понсети: поэтапно накладывали гипсовые повязки, постепенно корректируя положение стоп. Каждую процедуру приходилось проводить под наркозом из‑за болевого синдрома.

«Это один из самых сложных клинических случаев в нашей практике. Из-за того, что ребенок долгое время не наступал на ножки, кости стали пористыми и хрупкими. На финальном этапе произошел перелом, поэтому мы приняли решение временно остановить процесс. Но главное ‒ за три месяца нам удалось добиться того, что Леня стал уверенно вставать на ноги. Остается динамическое приведение стоп, которое мы обязательно скорректируем. Мы Леню вылечим», ‒ отметил заведующий отделением Иван Тетюшев.

Сейчас мальчик носит специальные брейсы ‒ ортопедическую обувь с распоркой, фиксирующую стопы под правильным углом и предотвращающую рецидив. Маленький пациент прошел курс восстановительного лечения: ЛФК, физиотерапию, наблюдение специалистов.

Лёню выписали домой. Осенью врачи планируют продолжить этапное лечение, чтобы окончательно скорректировать положение стоп и закрепить успех.