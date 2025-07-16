​В Нижневартовске появилось новое оборудование для лечения новорождённых

В отделении реанимации и интенсивной терапии БУ «Нижневартовский окружной клинический перинатальный центр» появилось новое высокотехнологичное оборудование. В рамках реализации национального проекта «Семья» учреждение получило аппарат MediMix plus для дозирования и смешивания инфузионных растворов в закрытой стерильной системе. Оборудование уже используется в работе с новорождёнными пациентами, в том числе недоношенными детьми, и позволяет повысить безопасность и эффективность терапии.

По словам временно исполняющей обязанности главного врача учреждения Елены Горкольцевой, поступление новой техники — важный шаг в совершенствовании медицинской помощи самым маленьким и уязвимым пациентам.

«Мы всегда стремимся к совершенству в нашей работе и заботе о пациентах. Поступление нового оборудования — это шаг к более безопасному и эффективному лечению наших маленьких пациентов. Уверены, что данная технология позволит нам улучшить качество медицинской помощи и обеспечить нашим пациентам максимально комфортные условия. Каждый новый шаг к инновациям – это шаг к здоровью и благополучию наших детей!» — отметила она.

Аппарат MediMix plus предназначен для автоматического приготовления инфузионных растворов — он дозирует компоненты в заданной пропорции в условиях закрытой стерильной системы. Это особенно важно в неонатальной реанимации, где любые отклонения от нормы могут повлиять на исход лечения.

Новое оборудование минимизирует риски, связанные с ручным приготовлением растворов, исключает влияние человеческого фактора, снижает нагрузку на медицинский персонал и позволяет строго соблюдать стандарты лечения. При этом экономится время, а сам процесс становится точным и воспроизводимым.