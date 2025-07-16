Три человека пострадали в ДТП в Нижневартовске

Вечером 15 июля в Нижневартовске произошло серьезное ДТП с пострадавшими. По предварительной информации, 26-летний водитель без прав проехал перекресток на красный сигнал светофора, чем спровоцировал столкновение с другим автомобилем.

«Около 22:00 на улице Индустриальная, 26-летний водитель «Chevrolet», по предварительным данным, при проезде регулируемого перекрестка на запрещающий сигнал светофора, допустил столкновение с «MITSUBISHI», под управлением 61-летнего водителя», − сообщает Госавтоинспекция Югры.

В результате аварии оба водителя и 16-летняя пассажирка «Chevrolet», получили травмы.

За минувшие сутки на окружных дорогах зарегистрировали три ДТП, в которых пострадали пять человек.