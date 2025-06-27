Госинспекция труда проверит гибель рабочего на стройке в Нижневартовске

В Нижневартовске сотрудник АО «Горсвет» погиб в результате обвала грунта во время строительных работ. Об этом сообщает пресс-служба Госинспекции труда в Югре.

«Смертельный несчастный случай произошел 9 июня с работником АО «Горсвет» (г. Нижневартовск) при производстве строительных (земляных) работ. По предварительной информации, газорезчик службы по монтажу сетей трубопроводов, находясь в траншее получил не совместимые с жизнью повреждения в результате обвала грунта с подвижкой и разрушением лотка из фундаментных блоков», – передают в источнике.

Специалисты инспекции труда начали проверку, чтобы установить причины и обстоятельства несчастного случая.