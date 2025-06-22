Биолог предсказал нашествие мошкары и комаров на города Югры

Жители Нижневартовска жалуются на нашествие мошки. По сообщениям в паблике «Типичный краб Нижневартовск», на улицах сложно передвигаться из-за роя насекомых.

«В Нижневартовске вновь нашествие мошки, уже сложно ходить, чтобы за тобой не увязался рой насекомых», – пишут горожане.

Массовое появление кровососущих насекомых ранее предсказал кандидат биологических наук Николай Наконечный в интервью siapress.ru. По его словам, ранняя весна, теплая зима и большое количество водоемов в регионе создают благоприятные условия для роста популяций комаров, мошки, мокрецов и слепней.

«Волны комаров будут. Массовое появление отдельных видов будет от весны к осени. В Сургуте более 30 видов кровососущих комаров, и каждый выходит в свое время. Летом появляются мошка, мокрецы, слепни. Видовое разнообразие очень большое: в Среднем Приобье обитает около 29 видов мошек, 12 видов мокрецов и более 40 видов слепней», – ранее рассказал эксперт.

Он также уточнил, что комары способны размножаться даже в стоячей воде в бочках и лужах, а основной пик активности наступает в июне, когда водоемы полностью оттаивают и прогреваются.

«У нас в Сургуте много подходящих мест: озера, ручьи, протоки. Сейчас болота и водоемы еще не полностью оттаяли. В июне, когда они прогреются, численность резко возрастет. Пока ночами держатся заморозки, развитие замедлено, но не остановлено», – дополнил Николай Наконечный.