Самокатчик попал под машину на пешеходном переходе в Нижневартовске

Накануне, 14 июня, на улице Ленина в Нижневартовске сбили подростка на электросамокате. Об этом сообщает телеграм-канал «Типичный краб Нижневартовск».

«По видео видно, что водитель автомобиля хотел проскочить на красный, но в этот момент самокатчик начал движение по пешеходному переходу», – передают в источнике.

Как уточняет «СургутИнформ-ТВ», за рулем автомобиля находилась женщина. По словам очевидцев, она рассчитывала успеть проехать, не ожидая появления самокатчика. В результате столкновения мальчик получил травмы и в настоящее время находится в больнице.