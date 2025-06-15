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В Нижневартовске сбили подростка на электросамокате

Самокатчик попал под машину на пешеходном переходе в Нижневартовске

В Нижневартовске сбили подростка на электросамокате
Фото и видео: «Типичный краб Нижневартовск».

Накануне, 14 июня, на улице Ленина в Нижневартовске сбили подростка на электросамокате. Об этом сообщает телеграм-канал «Типичный краб Нижневартовск».

«По видео видно, что водитель автомобиля хотел проскочить на красный, но в этот момент самокатчик начал движение по пешеходному переходу», – передают в источнике.

Как уточняет «СургутИнформ-ТВ», за рулем автомобиля находилась женщина. По словам очевидцев, она рассчитывала успеть проехать, не ожидая появления самокатчика. В результате столкновения мальчик получил травмы и в настоящее время находится в больнице.


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Сегодня в 15:11, просмотров: 123, комментариев: 0
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