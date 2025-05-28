Грузовик протаранил легковушку на трассе «Сургут-Нижневартовск»

Вчера, 27 мая, на загородной трассе между Сургутом и Нижневартовском произошло ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба ГАИ Югры.

«На 213 км автодороги «Сургут-Нижневартовск», 32-летний водитель грузовика «FAW», по предварительным данным, при перестроении с крайней левой полосы в среднюю, не убедился в безопасности маневра и совершил столкновение с «Toyota», под управлением 41-летней женщины», ‒ говорится в сообщении.

В результате столкновения автоледи получила травмы.