В Нижневартовске произошло ДТП с самокатчиком-нарушителем

Вчера, 24 мая, в Нижневартовске 21-летний молодой человек получил серьезные травмы после наезда автомобиля. По предварительным данным, он проехал по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора, сообщает телеграм-канал «Наш Юганск».

«21-летний парень попал под автомобиль Фольксвагенен, пересекая пешеходный переход на самокате на запрещающий свет светофора», – говорится в сообщении.

Пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в Окружную клиническую больницу имени Яцкив. О степени травм и прогнозах медики пока не сообщают.