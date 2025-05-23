В Нижневартовске произошло массовое ДТП

Массовая авария с участием четырех автомобилей произошла утром 22 мая в Нижневартовске. Как сообщили в Госавтоинспекции Югры, пострадал один человек.

«Около 08:09 66-летний водитель «Kia», по предварительным данным, не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с «Honda», под управлением 28-летнего мужчины. Далее «Kia» столкнулся с «Lexus», а «Honda» откинуло на впереди стоящий «Nissan». В результате автоаварии водитель «Kia» получил травмы», − говорится в сообщении.

За минувшие сутки на дорогах округа зарегистрировали шесть ДТП, в которых один человек погиб, пять − получили травмы.