ДТП с пешеходом произошло на пересечении Северной и Интернациональной в Нижневартовске

Накануне, 28 апреля, в Нижневартовске сбили 58-летнего мужчину, который переходил дорогу на запрещающий сигнал светофора. Об этом сообщает Госавтоинспекция Югры.

«Около 16:57 на пересечении улиц Северная − Интернациональная, 44-летняя женщина, управляя «Toyota Vitz», по предварительным данным, при повороте направо, на разрешающий сигнал светофора, допустила наезд на 58-летнего мужчину, который пересекал проезжую часть дороги на запрещающий сигнал светофора», − говорится в сообщении.

В результате автоаварии пешеход получил травмы.

Это единственное ДТП, зарегистрированное в минувшие сутки.