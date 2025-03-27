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В Нижневартовске водитель «Opel» влетел в ЛЭП и столкнулся с иномаркой

В ХМАО водитель иномарки спровоцировал ДТП с пострадавшими

В Нижневартовске водитель «Opel» влетел в ЛЭП и столкнулся с иномаркой
Фото: ГАИ Югры

Накануне, 26 марта, в Нижневартовске на улице Ленина водитель «Opel» не справился с управлением и влетел в ЛЭП. От удара его отбросило обратно на дорогу, где он столкнулся с автомобилем «Toyota». Об этом сообщает Госавтоинспекция Югры.

«26 марта 2025 года около 14:40 на улице Ленина, 38-летний мужчина, управляя «Opel», по предварительным данным, не справился с управлением и допустил наезд на препятствие в виде опоры ЛЭП. От удара «Opel» отбросило на проезжую часть, где произошло столкновение с «Toyota», за рулем которого находился 58-летний водитель», – передают в источнике.

В результате аварии пострадал виновник происшествия.


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Сегодня в 10:01, просмотров: 110, комментариев: 0
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