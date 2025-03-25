В Нижневартовске обустроят новый бульвар

В Нижневартовске запланировали благоустройство улицы Пионерской, проходящей вдоль Парка Победы. По информации с сайта госзакупок, на создание бульвара в стиле Арбата мэрия выделит 87 млн рублей, сообщает NEFT.

«Модернизацию улицы собираются начать уже в следующем месяце. Сейчас власти ищут подрядчика. Он определится в начале апреля 2025 года. Рабочие покроют тротуар асфальтобетоном и плиткой, установят бортовые камни, урны, скамейки и вазоны. Бульвар украсят две скульптуры девочки и мальчика. Планируется, что работы будут завершены до октября», – передают в источнике.

Обновление улицы станет вторым этапом масштабной реконструкции парка Победы, которую ведет местная компания «Век-Строй». В конце прошлого года мэр Нижневартовска Дмитрий Кощенко во время прямой линии отметил, что эта задача для города – в приоритете.