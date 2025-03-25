В Нижневартовске произошло ДТП с участием трех автомобилей

Вчера, 24 марта, в Нижневартовске произошло массовое ДТП с пострадавшими. По предварительным данным, водитель «Kia Sportage» не выбрал безопасную дистанцию и въехал в «Kia Рио». От удара виновника аварии отбросило на встречную полосу, где он столкнулся с «Toyota», сообщает ГАИ Югры.

«24 марта 2025 года около 18:16 в городе Нижневартовск, 51-летний водитель «Kia Sportage», по предварительным данным, двигаясь по улице Самотлора, не выбрал безопасную дистанцию и допустил столкновение с движущимся впереди «Kia Рио». От удара «Kia Sportage» отбросило на полосу встречного движение, где произошло столкновение с «Toyota», ‒ говорится в сообщении.

В результате ДТП автоледи «Kia Rio» и «Toyota» получили травмы.