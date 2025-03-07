16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  89,5724   EUR  96,5975  

Новости

Больше новостей
А вы тоже считали, что Юрию Борисову что-то светило на Оскаре?
Комментировать
0
Вы читаете книги?
Комментировать
0
Вы за локализацию рынка услуг такси (на практике это означает, что под нормы такси попадают в основном автомобили Lada):

Да, такси должны быть на отечественных автомобилях 23.5%

Нет, должна быть конкуренция и право выбора у потребителя 70.5%

Не знаю 6.1%

Всего голосов: 132

Комментировать
0
Вы боитесь нового COVID?

Очень 11.4%

Немного побаиваюсь 37.9%

Нет 50.8%

Всего голосов: 132

Комментировать
0
ЕГЭ надо:

Доработать 29.9%

Отменить 63.3%

Не знаю 6.8%

Всего голосов: 147

Комментировать
0
Вы уверены в качестве продуктов, продаваемых в продуктовых сетях?

Всегда 5.8%

Не всегда 50.7%

Не доверяю 43.5%

Всего голосов: 138

Комментировать
0
Больше опросов

​В ХМАО при ДТП пострадали три взрослых и один подросток

В Нижневартовске столкнулись две иномарки, есть пострадавшие

​В ХМАО при ДТП пострадали три взрослых и один подросток
Фото: Госавтоинспекция Югры

Вчера, 6 марта, в Нижневартовске столкнулись две иномарки. По предварительным данным, водитель «Toyota» поворачивал налево на регулируемом перекрестке, не уступил дорогу и столкнулся с автомобилем «Haval», сообщает пресс-служба ГАИ Югры.

«6 марта 2025 года около 16:50 на улице Ленина, 39-летний водитель «Toyota», по предварительным данным, на регулируемом перекрестке, при повороте налево на зеленый сигнал светофора, не уступил дорогу и допустил столкновение с автомобилем «Haval», движущимся во встречном направлении», ‒ говорится в сообщении.

В результате ДТП пострадали четыре человека: оба водителя, а также 13-летний пассажир «Toyota» и 47-летний пассажир «Haval».


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 10:49, просмотров: 35, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Проект «ДУМАть и решать». Эмилия Трапезникова 1061
  2. ​В июне россиян ждут четыре дня выходных благодаря переносу с 8 марта 673
  3. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 8-9 марта? // АФИША 606
  4. Россиян предупредили о новой мошеннической схеме в преддверии 8 марта 603
  5. ​В Сургуте опубликовали график отключения горячей воды: первые дома останутся без ГВС 4 июня 584
  6. Дмитрий Титов: «Песни для меня всегда были способом справиться с окружающей действительностью» 552
  7. ​15-летний сургутянин Константин Самыкин стал участником интеллектуального шоу «Умнее всех» на «Пятнице!» 534
  8. ​Владимир Путин: интернет-мошенничество в РФ приобрело недопустимые размеры 497
  9. ​«После введения сезонного коэффициента во второй и третий диапазоны попадут единицы» 483
  10. ​Почему раньше для старого проекта ГКЦ было достаточно места, а сейчас стало мало? 466
  1. ​СМИ: на Урале ревнивая жена побрила налысо и обмазала зеленкой любовницу мужа 11830
  2. Ozon построит склад в Сургуте в этом году 2696
  3. ​Завтра в Сургуте почти на восемь часов перекроют дорогу 1709
  4. ​Не хуже кошки: в ХМАО продают домашнего хорька за 12 тысяч рублей 1700
  5. Нам не нужен очередной сквер на месте ДК «Строитель» 1541
  6. Защита от мошенников, контроль за иноагентами, запрет на продажу энергетиков детям – какие законы вступают в силу в марте 1469
  7. ​В Сургуте изменили время проведения проверки системы оповещения 1435
  8. ​Свое дело: в ХМАО продают готовый бизнес // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 1390
  9. ​Коротко о Думе − военно-спортивный лагерь, новая школа, рост тарифов, а также судьба «Дома Пионеров» и «Станции юннатов» 1383
  10. В Сургуте могут повысить плату за школьные обеды 1363
  1. Военный хор перепел песню «Сигма Бой» ко Дню защитника Отечества 13104
  2. ​СМИ: на Урале ревнивая жена побрила налысо и обмазала зеленкой любовницу мужа 11830
  3. ​Белые буквы на кирпичной стене 5443
  4. ​Не заплатил – потерял жилье: что ждет должников по ЖКХ в 2025 году 4733
  5. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 1-2 марта? // АФИША 4600
  6. ​Зачем Сургуту скверы 4326
  7. ​Более 900 спортсменов приняли участие в зимних сельских играх Тюменской области 4179
  8. ​McDonald’s, Coca-Cola, Visa, MasterCard, PepsiCo и Apple могут первыми вернуться в Россию 3946
  9. ​Сургутян приглашают на проводы зимы: концерт, ярмарка и народные забавы 3809
  10. Утренняя встреча с космосом: расписание пролетов МКС в Сургуте 3115

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика