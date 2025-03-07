В Нижневартовске столкнулись две иномарки, есть пострадавшие

Вчера, 6 марта, в Нижневартовске столкнулись две иномарки. По предварительным данным, водитель «Toyota» поворачивал налево на регулируемом перекрестке, не уступил дорогу и столкнулся с автомобилем «Haval», сообщает пресс-служба ГАИ Югры.

«6 марта 2025 года около 16:50 на улице Ленина, 39-летний водитель «Toyota», по предварительным данным, на регулируемом перекрестке, при повороте налево на зеленый сигнал светофора, не уступил дорогу и допустил столкновение с автомобилем «Haval», движущимся во встречном направлении», ‒ говорится в сообщении.

В результате ДТП пострадали четыре человека: оба водителя, а также 13-летний пассажир «Toyota» и 47-летний пассажир «Haval».