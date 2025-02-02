На Аллее памяти в Нижневартовске сломались недавно установленные информационные киоски

В Нижневартовске вдоль аллеи на проспекте Победы обнаружили неработающие информационные киоски, установленные в конце 2024 года за 4,5 миллиона рублей. Об этом сообщили в группе «Типичный краб 86 | Нижневартовск» во «ВКонтакте».

«Давно не были на Аллее памяти на проспекте Победы у Дворца искусств и заметили, что там успели установить шесть новых информационных киосков, которые закупили в конце 2024 года. Информационные киоски установили вдоль всей аллеи, и часть уже сломалась», – делится вартовчанин в группе.

Он предположил, что часть киосков могла отключиться из-за морозов. При этом некоторые устройства продолжают работать, отображая на экранах новогодние картинки.