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Депутат Госдумы утверждает, что Lada ничем не отличается от BMW.
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Инфляция в России действительно 9,5 процентов?

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Нет, инфляция выше 83%

Нет, инфляция ниже 7.5%

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Нет, к лету еще будут последствия от розлива 74.8%

Не знаю 6.1%

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Запрет на продажу вейпов в России - это:

Бессмысленная мера 29.8%

Правильная мера 63.8%

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Не знаю 0.7%

Всего голосов: 141

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Социологи выяснили, что большинство россиян ощущают себя счастливыми. А вы?

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Особого счастья не ощущаю, но и несчастья тоже 43.7%

Так себе себя ощущаю 19%

Я несчастлив(а) 7.1%

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​В ХМАО столкнулись две иномарки, есть пострадавшие

В Нижневартовске при ДТП пострадали два пассажира

​В ХМАО столкнулись две иномарки, есть пострадавшие
Фото: ГАИ Югры

Вчера, 23 января, в Нижневартовске столкнулись два легковых автомобиля. По предварительным данным, 29-летний водитель «Mitsubishi» не уступил дорогу автомобилю «BMW» и столкнулся с ним, сообщает ГАИ Югры.

«23 января 2025 года около 18:50 на улице Рябиновый переулок, 29-летний водитель «Mitsubishi», по предварительным данным, при выезде с прилегающей территории не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с «BMW», – указали в сообщении.

В ДТП пострадали две пассажирки «Mitsubishi».


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Сегодня в 10:12, просмотров: 92, комментариев: 0
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